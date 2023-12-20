Утяшева вспомнила, как в 5-8 лет мечтала на Новый год получить электрочайник от Деда Мороза

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала Teleprogramma.pro, что верила в существование Деда Мороза до 14 лет и каждый год обязательно писала ему письма.

По словам Утяшевой, она всегда была очень хозяйственной девочкой. И в детсадовском возрасте заказывала не игрушки и куклы для себя, а полезные вещи в дом.