Утяшева вспомнила, как в 5-8 лет мечтала на Новый год получить электрочайник от Деда Мороза

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала Teleprogramma.pro, что верила в существование Деда Мороза до 14 лет и каждый год обязательно писала ему письма.
По словам Утяшевой, она всегда была очень хозяйственной девочкой. И в детсадовском возрасте заказывала не игрушки и куклы для себя, а полезные вещи в дом.
Однажды она попросила сырорезку, а потом электрочайник, чем сильно позабавила свою маму, которая все равно предпочитала дарить дочке детские подарки на Новый год.
«Я была возмущена в свои 5 - 8 лет - почему подарки не соответствуют моим заказам? Дед Мороз приносил куколок, мишек, гимнастический мяч, но только не сырорезку и не чайник», - поведала Ляйсан Утяшева.
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