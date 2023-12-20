Рудковская рассказала о сыне Плющенко от первого брака: «Скоро ему уже 18 лет, все обиды и проблемы в прошлом»

Яна Рудковская в свежем интервью рассказала о том, что ее сын Саша (Гном Гномыч) уже давно завоевывает призы на ледовых соревнованиях. Понемногу учится кататься и маленький Арсений, младший сын Яны и Евгения Плющенко. Малышу всего три годика, а он уже может толково общаться, очень эрудированный. В семье мальчика называют маленьким директором, потому что ему до всего есть дело. Арсений все и обо всех спрашивает, все контролирует. Малыш стал любимчиком в семье. К тому же он прекрасно ладит с браться.