Ольге Бузовой платят за корпоративы по 3,5 млн рублей, а Клаве Коке – вдвое больше

Продюсер Сергей Лавров в преддверии Нового года раскрыл гонорары знаменитостей на корпоративах.

Как оказалось, Ольга Бузова зарабатывает вдвое меньше своей «заклятой подруги» Клавы Коки.

Экс-ведущей «Дома-2» платят примерно по 3,5 млн рублей за выступление на празднике. При этом певица может совместить исполнение музыкальных композиций с ведением мероприятия. Клава Кока сейчас очень популярна и просит около 7 млн рублей за один корпоратив.

Напомним между знаменитыми блондинками пробежала черная кошка после их совместного отдыха в Куршевеле, когда Клава Кока стала выставлять в свои соцсети видеокадры с Ольгой Бузовой личного характера.