Ольге Бузовой платят за корпоративы по 3,5 млн рублей, а Клаве Коке – вдвое больше

Ольга Бузова и Клава Кока. Фото: Global Look Press

Продюсер Сергей Лавров раскрыл, какие деньги получают российские артисты на Новый год.

Продюсер Сергей Лавров в преддверии Нового года раскрыл гонорары знаменитостей на корпоративах.

Как оказалось, Ольга Бузова зарабатывает вдвое меньше своей «заклятой подруги» Клавы Коки. 

Экс-ведущей «Дома-2» платят примерно по 3,5 млн рублей за выступление на празднике. При этом певица может совместить исполнение музыкальных композиций с ведением мероприятия. Клава Кока сейчас очень популярна и просит около 7 млн рублей за один корпоратив.

Напомним между знаменитыми блондинками пробежала черная кошка после их совместного отдыха в Куршевеле, когда Клава Кока стала выставлять в свои соцсети видеокадры с Ольгой Бузовой личного характера.

Источник: news.ru

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