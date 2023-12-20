Заменивший в шоу «За гранью» Соседова Еремеев: «Сейчас смотрю много выпусков, чтобы настроиться на работу в студии»

По словам Тимура, за передачей «За гранью» он следит с момента ее выхода в эфир. Еремеев считает, что эта передача действительно помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, найти решение. Также это шоу, на котором присутствуют эксперты, психологи и различные важные персоны, уберегает тех, кто сошел на неверную дорожку от ошибочных поступков. Многим была протянута рука помощи в самый тяжелый момент, нуждающиеся не остались без поддержки.

«Сейчас смотрю много выпусков, чтобы настроиться на работу в студии и суметь подобрать правильные слова для участников», — сообщил Тимур Еремеев корреспондентам НТВ.