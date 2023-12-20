Заменивший в шоу «За гранью» Соседова Еремеев: «Сейчас смотрю много выпусков, чтобы настроиться на работу в студии»

Тимур Еремеев. Фото: Global Look Press

Телеведущий дал понять, что ему нравится это передача.

Как стало известно, Тимур Еремеев, который настаивал на своем родстве со Спартаком Мишулиным, теперь будет вести программу «За гранью» на НТВ. Он также стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Похоже, что карьера Тимура Еремеева на ТВ пошла в гору. Он подтвердил, что заменит Сергея Соседова в популярном проекте.

По словам Тимура, за передачей «За гранью» он следит с момента ее выхода в эфир. Еремеев считает, что эта передача действительно помогает людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, найти решение. Также это шоу, на котором присутствуют эксперты, психологи и различные важные персоны, уберегает тех, кто сошел на неверную дорожку от ошибочных поступков. Многим была протянута рука помощи в самый тяжелый момент, нуждающиеся не остались без поддержки.

«Сейчас смотрю много выпусков, чтобы настроиться на работу в студии и суметь подобрать правильные слова для участников», — сообщил Тимур Еремеев корреспондентам НТВ.

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