Костомаров признался, что пожалел об ампутации конечностей: «Хоть руки бы оставили»

Фигурист Роман Костомаров недавно совершил настоящий подвиг — вышел на лед с Татьяной Навкой и исполнил свой старый танец. Его мужеством и силой духа восхищаются все.

Однако на самом деле у спортсмена сейчас кошки на душе скребут, ему очень тяжело признавать в себе инвалида. Как оказалось, Роман Костомаров сожалеет о том, что согласился на ампутацию конечностей.

«Потом, через какое-то время, я, конечно, об этом жалел. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили», — цитирует спортсмена 5-tv.ru.

Как признался Роман Костомаров, он испугался повторения судьбы Юлии Началовой, которая затянула процесс и в итоге умерла.

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