Сын Воли и Утяшевой загадал на Новый год красивую посуду и футбольные мячи

Гимнастка Ляйсан Утяшева и ведущий Павел Воля поддерживают веру своих детей в Деда Мороза. Их дети каждый Новый год пишут письма волшебному старику, прося подарки.

Чаще всего Дед Мороз исполняет их желания. Конечно, ни без помощи Ляйсан Утяшевой и Павла Воли…

Как рассказала спортсменка изданию Teleprogramma.pro, Роберт уже попросил у Деда Мороза мячи с чемпионата мира по футболу 1974, 2018 и 2022 годов.

Кроме того, малыш позаботился обо всех членах семьи, загадав красивые чашки и тарелки для мамы и папы.

А вот София еще не определилась с желанием. Одну попытку написать письмо она совершила, но потом порвала его, заявив, что «хочет по-другому».

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