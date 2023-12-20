Яна Рудковская о достижениях сына Саши: «Он прекрасно знает, что в мире ничего не достается просто — нужно работать»

Яна Рудковская в свежем интервью дала понять, что их с Евгением Плющенко сын Саша сам идет к успеху, никто его не заставляет заниматься фигурным катанием — это ему нравится самому. У мальчика спортивное детство. И к своей работе сын олимпийского чемпиона относится профессионально, никогда не капризничает и не бунтует. Благодаря этому Гном Гномыч успевает многое.

У него по две тренировки в день, утром он ходит в школу, еще три раза в неделю — на футбол. Он успевает и хорошо учиться, и тренироваться на отлично.

«Он прекрасно знает, что в мире ничего не достается просто — нужно работать, сталкиваться с трудностями и преодолевать их», — добавила Яна Рудковская.

По материалам Hello!