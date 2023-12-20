Федосеева-Шукшина может остаться без своей квартиры в Финляндии из-за банкротства управляющей компании дома

Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться без своей квартиры в Финляндии, из-за того что владельцы дома разорились, сообщает 5-tv.ru.

Дочке знаменитости, Ольге Шукшиной, пришло уведомление о банкротстве управляющей зданием организации.

До 28 февраля следующего года Лидии Федосеевой Шукшиной необходимо освободить квартиру от своих вещей, в обратном случае их заберут и утилизируют.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что действия финской стороны законны, и пообещала сделать все, чтобы актриса не лишилась своего жилья безвозмездно. Вместе с тем ситуация довольно тяжелая из-за санкций со стороны Финляндии, куда приехать россиянам сейчас невозможно.

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