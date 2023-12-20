Яна Рудковская заявила, что спит по 5-6 часов в сутки: «Даже когда выбираюсь на отдых, продолжаю работать»

Яна Рудковская в свежем интервью заявила, что ей неведомы такие слова, как «лень» и «скука». Знаменитость дала понять, что ей не хватает 24 часов в сутках. И она могла бы быть в двух, а то и в трех местах одновременно, но для этого ее нужно клонировать, а это пока невозможно. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко считает, что залог успеха в том, чтобы хотеть, уметь и делать.

«Конечно, я устаю. Но даже когда выбираюсь на отдых на какие-нибудь острова, продолжаю работать. Я всегда с телефоном в руках, решаю какие-то дела. Сплю мало — пять-шесть часов. Ложусь поздно, встаю в 8–9 утра», — заверила Яна Рудковская.

По словам жены спортсмена, сейчас они закончили строительство московской академии. Успевшие побывать в новых стенах признали, как там красиво и грандиозно. Этот проект в их с Евгением Плющенко жизни Яна Рудковская назвала важнейшим. При этом бизнесвумен пояснила, что теперь у них с мужем две частные академии, где обучают фигурному катанию. Одна в Москве, другая в Подмосковье. Инвестируют в них сам Плющенко с женой.

По материалам Hello!