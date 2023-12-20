Никита Михалков впервые высказался о разводе дочери Надежды с Резо Гигинеишвили: «Так сказать обаяние грузина»

Никита Михалков в недавнем интервью дал понять, что не поддерживал выбор дочери Надежды, когда та решила связать свою жизнь с Резо Гигинеишвили. На тот момент у мужчины уже была дочь от выпускницы «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой. В новом браке с Надеждой Михалковой у режиссера появилось еще двое детей.

При этом сам Никита Сергеевич не стал вмешиваться в личную жизнь младшей дочери, позволив ей во всем разобраться самостоятельно. Именитый режиссер не хотел портить отношения с любимой дочкой, понимания, что она едва ли прислушается к его мнению, если рядом с ней такой молодой и обаятельный жених, как Резо.

Отговаривать Надежду от свадьбы он не стал. Однако Никита Сергеевич сразу предупредил дочь, что ее брак едва ли будет удачным, а в случае развода еще и болезненным. В чем она и убедилась, спустя некоторое время.

«Просто понимаете, что, так сказать, обаяние грузина все равно перешибет все мои слова. Но когда настал момент, я сказал: «Ты должна все пройти. Это твой путь, и из него ты выйдешь другим человеком». Она вышла», — уточнил Никита Михалков, говоря о разводе дочери Надежды с Резо Гигинеишвили.

По материалам YouYube-проект Надежды Стрелец