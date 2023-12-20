Продюсер Лавров заявил, что Клава Кока берет за новогодние корпоративы 7 млн рублей

Популярность Клавы Коки в настоящий момент превосходит славу Леонида Агутина, Стаса Михайлова, Николая Баскова и даже Кристины Орбакайте. По крайней мере, если судить по деньгам, которые люди готовы отдать за их выступления на Новый год.

Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары звезд на этот праздник и завил, что вышеуказанным мэтрам платят «всего» по 5 млн за одно частное выступление, а Клаве Коке — 7 млн рублей.