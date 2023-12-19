Похудевшая Зепюр Брутян появилась на новогодней вечеринке с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она уже больше года состоит в браке с Павлом Прилучных. Они познакомились на съемках сериала «В клетке». тогда артист был женат на Агате Муцениеце.
Но спустя два года после развода звезда сериала «Мажор» встретил коллегу и влюбился. Теперь у пары уже растет сын Микаэль. Многие поклонники сначала скептически отнеслись к такому быстрому развитию отношений. Но супруги продолжают демонстрировать идиллию.
Недавно Брутян похвасталась, что похудела. Она вернулась в форму после родов меньше чем за год. А 18 декабря актриса вышла в свет вместе с мужем. Они приехали на премию журнала Hello. Для такого случая пара выбрала классический тотал лук.
Зепюр облачилась в платье в пол с прозрачной сеткой на животе и разрезом на подоле. Она подчеркнула стройную фигуру. Прилучный облачился в костюм цвета мокрый асфальт. Влюбленные обнимались и целовались на публике. Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие осыпали ее комплиментами.