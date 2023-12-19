Похудевшая Зепюр Брутян появилась на новогодней вечеринке с Павлом Прилучным

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она уже больше года состоит в браке с Павлом Прилучных. Они познакомились на съемках сериала «В клетке». тогда артист был женат на Агате Муцениеце.

Но спустя два года после развода звезда сериала «Мажор» встретил коллегу и влюбился. Теперь у пары уже растет сын Микаэль. Многие поклонники сначала скептически отнеслись к такому быстрому развитию отношений. Но супруги продолжают демонстрировать идиллию.