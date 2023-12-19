Волочкова улетит после Нового года на Мальдивы: «Туда езжу, как на дачу»

Анастасия Волочкова авно стала знаменитостью. В 47 лет она продолжает выступать на сцене. Артистка остается одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Она дружит с Никитой Джигурдой, но уже много лет ищет себе жениха. Недавно блондинка заявила, что в 2024 году должна выйти замуж.

Она считает, что для нее наступит успешное время. Артистка на днях появилась на вечеринке в Москве. Она поразила всех стройностью и элегантным платьем. В беседе с журналистами, звезда раскрыла планы на Новый год.