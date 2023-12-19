Волочкова улетит после Нового года на Мальдивы: «Туда езжу, как на дачу»

Анастасия Волочкова авно стала знаменитостью. В 47 лет она продолжает выступать на сцене. Артистка остается одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Она дружит с Никитой Джигурдой, но уже много лет ищет себе жениха. Недавно блондинка заявила, что в 2024 году должна выйти замуж.
Она считает, что для нее наступит успешное время. Артистка на днях появилась на вечеринке в Москве. Она поразила всех стройностью и элегантным платьем. В беседе с журналистами, звезда раскрыла планы на Новый год.
«Отмечу в Москве с семьей, а затем полечу традиционно на Мальдивы числа пятого января. Я же туда езжу как на дачу. Поеду в 22-й раз», - похвасталась Волочкова.
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А пока балерина уже получает подарки. Она призналась, что обожает бриллианты и ей стоит дарить украшения с камнями побольше, пишет МК.RU.
Напомним, что ранее у звезды были отношения с бизнесменом Игорем Вдовиным. Он одаривал ее роскошными подарками. Также Анастасия хвасталась, что не раз у нее были отношения с богатыми мужчинами.