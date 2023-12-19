Сергей Лазарев вместе с девятилетним сыном спел для «Голубого огонька - 2024»

Сергей Лазарев уже больше 20 лет строит карьеру на сцене. Ему удалось покорить сердца миллионов поклонниц. У артиста один из самых больших фан-клубов в России. Примечательно, что он скрывает личную жизнь. У него растут сын Никита и дочка Анна, которых родила суррогатная мама.

Помогает их воспитывать бабушка Валентина. Примечательно, что певец отдал наследников в школу-студию «Тодес». Его старший наследник уже однажды выступал с ним на одной сцене.