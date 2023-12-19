Сергей Лазарев вместе с девятилетним сыном спел для «Голубого огонька - 2024»

Сергей Лазарев уже больше 20 лет строит карьеру на сцене. Ему удалось покорить сердца миллионов поклонниц. У артиста один из самых больших фан-клубов в России. Примечательно, что он скрывает личную жизнь. У него растут сын Никита и дочка Анна, которых родила суррогатная мама.
Помогает их воспитывать бабушка Валентина. Примечательно, что певец отдал наследников в школу-студию «Тодес». Его старший наследник уже однажды выступал с ним на одной сцене.
На этот раз Лазарев весь декабрь снимался в новогодних проектах. Он снова выступит на «Новогоднем голубом огоньке», который покажут на канале «Россия-1». Певец приготовил сюрприз. Он споет в дуэте со своим девятилетним сыном.
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Зрители услышат новую версию хита «Это все она». Будут и другие неожиданные дуэты. Так популярный молодежный певец Хабиб споет «Ягоду малинку» с этно-поп-исполнительницей Варварой. Также выступят: Алсу, Лев Дещенко, Валерия и другие звезды.
Сергей Лазарев с сыном. Фото: соцсети Сергея Лазарева