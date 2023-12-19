Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова: «Это не кино»

Сначала Михалков отметил, что его коллега был умным и давал свободу актерам. А потом он заявил, что это не то, что нужно было делать.

«Я не могу назвать кинематограф Рязанова «кино». Для меня это не кино. Кино - это пластика… Для меня кино - не драматургия, диалоги, крупный план туда, крупный план сюда, смонтировали, все получается, драматургия хорошая, весело смотреть… Но кино - это другое. Кино - это живая вещь», – сказал артист.

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Он добавил, что лучшей работой Рязанова считает новогоднюю комедию «Ирония судьбы, Или с легким паром». Режиссер подчеркнул, что там отличная драматургию и работа актеров. Но потом снова добавил, что кино — это другое. Напомним, что в копилке самого Никиты Сергеевича десятки фильмов, в которых снимались именитые персоны: Людмила Гурченко, Олег Меньшиков и другие звезды.