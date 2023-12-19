Брат актрисы из «Счастливы вместе» Юлии Захаровой заявил, что она не страдает алкогольной зависимостью

После этого поползли слухи, что актриса страдает алкогольной зависимостью и не может найти работу. Но на связь с журналистами вышел брат знаменитости Антон Тульский. Он заверил, что это неправда. По словам родственника артистки, она просто стала заложницей одной роли, поэтому ей не предлагают новых работ. Также Юлия расстроилась, что ее не позвали снова сниматься в сериале с Бочкаревой и Логиновым.

«Расстроилась — конечно обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль», – пояснил Антон, пишет «СтарХит».

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Он добавил, что у съемочной группы сериала скорее всего свое видение состава. Также брат актрисы считает, что повторять все в сериале, как было раньше, так же было бы глупой идеей. Напомним, что теперь соседей Букиных играют Максим Лагашкин с женой Екатериной Стуловой.