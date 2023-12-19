Александр Цыпкин подтвердил развод с Оксаной Лаврентьевой: «Я всегда за нее, всем сердцем»

Писатель Александр Цыпкин в своем телеграм-канале подтвердил заявление, которое сделала его супруга, телеведущая, модель и бизнесвумен Оксана Лаврентьева. Пара, действительно, приняла решение развестись после пяти с половиной лет брака.

Как и Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин отметил, что они продолжают любить друг друга, но выяснив, насколько они все-таки разные люди, больше не могут существовать, как супруги.

«Оксана лучший человек на свете, светлый, добрый и сильный, она идет своим неповторимым и важным путем. Я всегда за нее. Всегда. Всем сердцем. Дальше - как Бог даст», - продолжил Цыпкин.

Александр Цыпкин добавил, что благодарен Оксане Лаврентьевой за каждую минуту их отношений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».