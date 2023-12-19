Михалков признался, что не одобрял мужа своей дочки Надежды: «Это жестоко их наказывало»

Никита Михалков с дочкой Надеждой и Резо Гигинеишвили. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков заявил, что после развода дочка стала другим человеком.

Никита Михалков уже много лет трудится в индустрии кино и успел стать легендарным режиссером. Он в свои 78 лет продолжает снимать новые фильмы и даже ведет свой канал на YouTube. Примечательно, что его дочки Надежда и Анна стали актрисами. Их регулярно можно увидеть в новых картинах. 

В новом интервью Никита Сергеевич похвалил фильм «Чувства Анны» и отметил безупречную игру своей старшей наследницы. Также он заговорил и про младшую наследницу, которая в 2017 году развелась с Резо Гигинешвили. 

Когда Надежда Стрелец спросила его, был ли в его жизни момент, когда он не принимал выбор кого-то из дочерей, то режиссер дал утвердительный ответ. 

«Да, но никогда не мешал, потому что понимал, что, если я помешаю, будет только хуже. Но это жестоко их наказывало», – пояснил Михалков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Более того, он добавил, что просто не смог бы победить грузинское обаяние. Однако в нужный момент артист обратился в Надежде. 

«Я ей сказал: «Все, ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то: «Как не стыдно». Ты должна это все пройти. Это твой путь, из него ты выйдешь другим человеком». Она вышла другим человеком», – поделился он в YouTube-канале Надежды Стрилец. 

Для многих стало удивление, когда Михалкова признался, что порол всех всоих детей. Но он также рассказал про свое суровое детство, которое позволило ему вырасти «не чудовищем». 

Читайте также