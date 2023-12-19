Михалков признался, что не одобрял мужа своей дочки Надежды: «Это жестоко их наказывало»

Когда Надежда Стрелец спросила его, был ли в его жизни момент, когда он не принимал выбор кого-то из дочерей, то режиссер дал утвердительный ответ.

«Да, но никогда не мешал, потому что понимал, что, если я помешаю, будет только хуже. Но это жестоко их наказывало», – пояснил Михалков.

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Более того, он добавил, что просто не смог бы победить грузинское обаяние. Однако в нужный момент артист обратился в Надежде.

«Я ей сказал: «Все, ты будешь терпеть. Ты должна довести это сама до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то: «Как не стыдно». Ты должна это все пройти. Это твой путь, из него ты выйдешь другим человеком». Она вышла другим человеком», – поделился он в YouTube-канале Надежды Стрилец.

Для многих стало удивление, когда Михалкова признался, что порол всех всоих детей. Но он также рассказал про свое суровое детство, которое позволило ему вырасти «не чудовищем».