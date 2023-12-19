Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным: «Уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями»

Бизнесвумен, модель и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в микроблоге о судьбоносном событии. Она и ее муж, писатель Александр Цыпкин приняли решение развестись.

«После долгих задушевных разговоров мы с Сашей приняли решение развестись», - рассказала Оксана Лаврентьева.

Оксана Лаврентьева сделала акцент на том, что это их общее решение, которое принято только потому, что какое-то время назад они с мужем поняли, насколько они разные люди. Никто ни к кому не уходит. Просто так сложились обстоятельства.

«Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», - добавила Оксана Лаврентьева.

Более того, она уточнила, что продолжает любить Цыпкина, а тот - Лаврентьеву, но существовать, как муж и жена у них больше нет возможности.

Оксана Лаврентьева попросила поклонников уважать их личное пространство и не задавать вопросов.

Напомним, Лаврентьева и Цыпкин поженились в июне 2018 года.

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