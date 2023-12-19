Соседов о причастности Пугачевой к своему увольнению: «Я лично эти вещи никак не связываю»

Сергей Соседов является журналистом и известным критиком. Он зачастую становится членом жюри в телевизионных шоу. Примечательно, что недавно он покинул пост ведущего шоу «За гранью».

Оказалось, что канал НТВ не стал продлевать с ним контракт. Появились слухи, что причиной увольнения могла стать Алла Пугачева. Якобы так она могла отомстить критику, который не раз высказывался о ней в негативном свете. Но сам Сергей Васильевич заверил, что Примадонна точно к этому никак не причастна.