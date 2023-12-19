Виктория Боня заявила, что Майкл Джексон до сих пор жив

Виктория Боня продолжает развлекать своих поклонников удивительными историями. На этот раз светская львица заявила, что поп-король Майкл Джексон до сих пор жив.

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По словам Виктории, музыкант много лет тому назад инсценировал свою смерть, чтобы укрыться от всего мира в одной из теплых стран.

Поводом для подобных заявлений стало то, что мама Виктории якобы несколько раз видела певца в Монако.

Со слов Бони, Майкл Джексон передвигался на инвалидной коляске, его сопровождала охрана и неизвестная женщина.

«Мама лично видела Майкла Джексона в Монако после его смерти, да! И не один раз! На инвалидной коляске он ездил», — заверила Виктория зрителей шоу «Злые языки».

Источник: шоу «Злые языки»