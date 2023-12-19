Оксана Ряска из «Дома-2» отмечает годовщину переезда в США: «Прошло 5 лет, как я не видела своих родителей, друзей»

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска в декабре 2018 года эмигрировала в США. В Америку она уехала абсолютно одна, без друзей и родных.

Подводя итоги первых пяти лет жизни за океаном, Оксана Ряска дала понять, что она довольна тем, как сложилась ее судьба в Америке. Здесь она встретила любимого мужчину и родила от него двух сыновей. Старшему наследнику два с небольшим года, младшему — несколько месяцев.

«Прошло 5 лет, как я не видела своих родителей, друзей, пролетели как один день! Я хочу сказать спасибо судьбе! За такой опыт и такой шанс! Теперь у меня есть двое сыновей и своя ячейка в обществе!» — написала Оксана Ряска в микроблоге.

Оксана Ряска в США не сделала карьеру, на которую изначально нацеливалась. Но, судя по всему, это ее совершенно не расстраивает. Вместе с мужем Оксана Ряска живет в Нью-Джерси, в собственном доме на берегу океана. Несмотря на наличие двух маленьких детей, Оксана Ряска работает. Она трудится санитаркой в пансионате для пожилых людей.

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