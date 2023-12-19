Никита Михалков высказался о сериале «Слово пацана»: «Жесткая, правильная картина про время»

Много лет Никита Михалков является одним из главных режиссеров в России. В его копилке десятки работ. Он успел поработать с Людмилой Гурченко, Ларисой Гузеевой. И даже стал лауреатом «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». Теперь в кино также снимаются его дочки Надежда и Анна.

Также режиссер снимает свой влог для YouTube. На этот раз он стал героем интервью у Надежды Стрелец. Михалков дал оценку сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», который обсуждают в Сети уже больше месяца.