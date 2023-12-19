Никита Михалков высказался о сериале «Слово пацана»: «Жесткая, правильная картина про время»

Много лет Никита Михалков является одним из главных режиссеров в России. В его копилке десятки работ. Он успел поработать с Людмилой Гурченко, Ларисой Гузеевой. И даже стал лауреатом «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». Теперь в кино также снимаются его дочки Надежда и Анна.
Также режиссер снимает свой влог для YouTube. На этот раз он стал героем интервью у Надежды Стрелец. Михалков дал оценку сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», который обсуждают в Сети уже больше месяца.
Он похвалил режиссера Жору Крыжовникова и назвал его талантливым.
«Всегда есть хайп… Жесткая, правильная картина про время. Крыжовников - серьезный, думающий и очень профессиональный режиссер», – заявил он.
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А также остался доволен другой работой. Никита Сергеевич заговорил про картину Анны Меликян, в которой снялась его дочка Анна Михалкова.
«Мне кажется, маленький шедевр. Там, кстати, очень хорошо, замечательно играет Анна моя, безукоризненно, невероятно. Я всегда с пристрастием смотрю, - ни одной дырочки, ни одной щели, так тонко. И, кстати, если говорить о кино, Анна Меликян - это кино», – поделился режиссер в беседе со Стрелец на ее YouTube-канале.