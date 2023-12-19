Ирина Хакамада о дочери: «Похудела, на ночь не ест»

Бывший политик, а ныне известный коуч и автор книг Ирина Хакамада воспитывает дочь с особенностями развития. У Марии масса поклонников, которые интересуются ее успехами.

Под занавес года Ирина Хакамада поделилась в микроблоге снимком наследницы и рассказала о ее успехах, подчеркнув, что минувшие двенадцать месяцев были для нее и Марии очень удачными.