Ирина Хакамада о дочери: «Похудела, на ночь не ест»

Бывший политик, а ныне известный коуч и автор книг Ирина Хакамада воспитывает дочь с особенностями развития. У Марии масса поклонников, которые интересуются ее успехами.
Под занавес года Ирина Хакамада поделилась в микроблоге снимком наследницы и рассказала о ее успехах, подчеркнув, что минувшие двенадцать месяцев были для нее и Марии очень удачными.
«За год Маша подросла, стала самостоятельная, работает, учится в школе киноискусства, занимается пилатесом, сама везде ходит, следит за графиком, похудела, на ночь не ест, много друзей. Хороший год», — написала Ирина Хакамада.
Дочь Ирины Хакамады, Мария. Фото: соцсети Ирины Хакамады
Ирина Хакамада посоветовала подписчикам брать в новый год только хорошие воспоминания, а о плохих постараться забыть. Ирина Муцуовна уверена, что это формула хоть и банальна, но результативна.
Напомним, дочь Ирины Хакамады родилась первого января 1997 года. Марии совсем скоро исполнится 27 лет.