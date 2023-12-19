Юлия Михалкова вспомнила, как в канун Нового года ее спас таксист

Юлия Михалкова давно строит карьеру актера. Она в свои 40 лет не перестает работать, следить за внешностью и восхищать поклонников. О личной жизни бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» не рассказывает. Но в интервью она призналась, что 2024 год намерена отпраздновать дома.
Артистка заверила, что будет в кругу друзей. Она также рассказала, что обычно готовит традиционные салаты для праздничного стола, но раньше всех баловала, запекая гуся в духовке.
По словам Юлии, она не любит устраиваеть яркий Новый год, поэтому и не ходит на вечеринки и в рестораны в такой день. Актриса обычно всегда находится дома в новогоднюю ночь. Но она призналась, что однажды в этот праздник с ней случилось чудо.
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«Мне очень запомнился Новый Год, когда после гастролей у нас 31 декабря задержали самолет и мы приземлились буквально за час до боя курантов.
Я взмолилась перед таксистом: «Хочу успеть домой очень-очень». И машина из аэропорта до дома мчалась со скоростью света. Но в итоге каким-то чудом (чудом!) я успела и оказалась за новогодним столом в кругу семьи ровно за две минуты до Нового года!» – рассказала Михалкова, пишет портал «Внимание, новости!».