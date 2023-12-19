Юлия Михалкова вспомнила, как в канун Нового года ее спас таксист

Юлия Михалкова давно строит карьеру актера. Она в свои 40 лет не перестает работать, следить за внешностью и восхищать поклонников. О личной жизни бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» не рассказывает. Но в интервью она призналась, что 2024 год намерена отпраздновать дома.

Артистка заверила, что будет в кругу друзей. Она также рассказала, что обычно готовит традиционные салаты для праздничного стола, но раньше всех баловала, запекая гуся в духовке.