Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в Москве вместе с 24-летним сыном Дени

Кристина Орбакайте много лет выступает на сцене. Она находится в центре внимания с пеленок. У артистки уже давно есть дети и муж Михаил Земцов. Примечательно, что еще недавно она находилась в США. Там учится ее младшая дочка Клавдия.
В Лос-Анджелес год назад переехал и старший сын Никита Пресняков. А вот сын Дени Байсаров долгое время был в Европе, а потом тоже оказался в США. Недавно Орбакайте прилетела в Москву и стала посещать съемки и новогодние концерты.
На мероприятии побывал Филипп Киркоров. Он общался с друзьями и коллегами. Бывший муж Пугачевой заснял Орбакайте на вечеринке. Она была в черном платье и с распущенными волосами. В кадр попал ее 24-летний сын Дени. Он тайно прилетел в Россию. Молодой бизнесмен был в рубашке и костюме. Он прильнул к маме, позируя за столиком.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит внук Примадонны. Многие отметили, что он стал еще взрослее. Дени спокойно ужинал, смотрел на выступления артистов и общался с мамой.