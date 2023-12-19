Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в Москве вместе с 24-летним сыном Дени

Кристина Орбакайте много лет выступает на сцене. Она находится в центре внимания с пеленок. У артистки уже давно есть дети и муж Михаил Земцов. Примечательно, что еще недавно она находилась в США. Там учится ее младшая дочка Клавдия.

В Лос-Анджелес год назад переехал и старший сын Никита Пресняков. А вот сын Дени Байсаров долгое время был в Европе, а потом тоже оказался в США. Недавно Орбакайте прилетела в Москву и стала посещать съемки и новогодние концерты.