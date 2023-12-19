Мама умершего танцора Дмитрия Красилова вылетела в Москву за телом сына

Накануне в Москве было найдено тело Дмитрия Красилова. 29-летний танцор был знаменит на всю страну, участвовал в шоу, снимался в клипах и фильмах. Примечательно, что он пожаловался на самочувствие за несколько часов до того, как друзья забили тревогу. Шоумен находился один в своей квартире.

Когда его нашли, признаков жизни уже не было. Многие эксперты считают, что причиной могла стать острая сердечная недостаточность. Друзья начали собирать деньги, чтобы помочь семье звезды организовать похороны.