Мама умершего танцора Дмитрия Красилова вылетела в Москву за телом сына

Накануне в Москве было найдено тело Дмитрия Красилова. 29-летний танцор был знаменит на всю страну, участвовал в шоу, снимался в клипах и фильмах. Примечательно, что он пожаловался на самочувствие за несколько часов до того, как друзья забили тревогу. Шоумен находился один в своей квартире.
Когда его нашли, признаков жизни уже не было. Многие эксперты считают, что причиной могла стать острая сердечная недостаточность. Друзья начали собирать деньги, чтобы помочь семье звезды организовать похороны.
«Сейчас мы собираем деньги, кто сколько может. Сегодня-завтра выясним, где пройдут похороны. Его мама во вторник вылетела в Москву», – сообщила подруга Красилова режиссер Юлия Кирпикова.
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Она также отметила, что танцор много работал, но старался заниматься здоровьем. По ее словам, Дмитрий ходил на массаж. Юлия призналась, что он никогда не жаловался на проблемы и был очень отзывчивым, пишет «МК». Добавим, что по предварительным данным похороны Красилова могут пройти на его родине, в Алтайском крае.