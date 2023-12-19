Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сообщил, что финальная 8 серия выйдет 21 декабря

Новый сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» наделал много шума в Сети. Этот проект стал настоящим хитом 2023 года. Поэтому поклонники очень ждут финальную 8 серию. И вопреки всем опасениям, она выйдет вовремя.

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Напомним, на днях создатели сериала сообщили, что решили переснять последнюю серию сезона. Поэтому они предполагали, что не успеют завершить работу к 21 декабря. Как это планировалось ранее. Но, к счастью, опасения оказались напрасными.

Благодаря профессиональной работе команды удалось все сделать так что зрителям не придется ждать. Поэтому готовьтесь: 21 числа выйдет завершающая серия сезона. По словам создателей картины, она будет очень отличаться от того чернового материала, который ранее попал в Сеть.

Источник: starhit.ru