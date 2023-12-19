Илья Авербух поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной: «Я помню каждый момент, проведенный вместе»

Илья Авербух давно стал знаменитым. Он построит карьеру фигуриста, а потом стал также режиссером-постановщиком шоу. На днях спортсмен отметил 50-летие. Он собрал друзей и родных, которые выступили на льду.
Самые трогательные поздравления фигурист услышал о жену Лизы Арзамасовой и двухлетнего сына Льва. А 19 декабря в его семье снова настал праздник. Он напомнил, что уже три года прошло со дня свадьбы с его избранницей. Авербух поздравил супругу в соцсети.
Спортсмен выложил свадебное фото. Лиза позировала в романтичном платье невесты белого цвета. Фигурист ее с нежностью обнимал.
«3 года как ты сказала "Да"! 3 года рядом с тобой — это один бесконечный счастливый день, наполненный ощущением любви и полета. В этих трех годах я помню каждый момент, проведенный вместе — в доме, где ты создала атмосферу уюта и тепла, куда хочется всегда возвращаться. Спасибо тебе за нашего сына! Я рад, что ты всегда на моей стороне, а мы вместе — одно целое, соединенное знаком бесконечности», – написал он.
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети Ильи Авербуха
Друзья и поклонники поздравили пару. Многие отметили, что разница в возрасте в 22 года словно стерлась, так как пара демонстрирует счастье и идиллию.
«Илья и Лиза, от души вас поздравляю - это огромное счастье найти своего человека!» – написала Екатерина Стриженова. «Ну какая вы гармоничная чета!», «созданы друг для друга», «Шикарная пара», – прокомментировали пост подписчики.