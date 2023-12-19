Илья Авербух поздравил Лизу Арзамасову с годовщиной: «Я помню каждый момент, проведенный вместе»

Илья Авербух давно стал знаменитым. Он построит карьеру фигуриста, а потом стал также режиссером-постановщиком шоу. На днях спортсмен отметил 50-летие. Он собрал друзей и родных, которые выступили на льду.

Самые трогательные поздравления фигурист услышал о жену Лизы Арзамасовой и двухлетнего сына Льва. А 19 декабря в его семье снова настал праздник. Он напомнил, что уже три года прошло со дня свадьбы с его избранницей. Авербух поздравил супругу в соцсети.