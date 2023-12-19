Кристина Орбакайте и Валерия спели на французском языке в кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime»

Валерия. Фото: KION

Вернувшаяся в Россию из США старшая дочь Аллы Пугачевой продемонстрировала свое владение французским языком. Кристина Орбакайте снялась для новогоднего проекта.

Кристина Орбакайте уже давно строит свою карьеру. Она стала не только популярной актрисой, но и певицей. Дочка Аллы Пугачевой регулярно дает концерты. Но в этом году артистка уезжала из страны. Она проводила время в США, где живет и учится ее дочка Клавдия. Но в декабре Кристина вернулась в Россию и уже отметилась на праздничных концертах. А теперь стало известно, что певица снялась в новогодней музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime». 

Авторы захотели сделать сюрприз зрителям. В рамках проекта популярные исполнители и знакомые всем с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х.

Для этой кинофантазии взяты за основу сюжеты из известных фильмов, в том числе «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Орбакайте споет на французском языке. Также в картине снялись: Валерия, Леонид Агутин, Александр Ревва и другие знаменитости. 

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А вот актер Сергей Бурунов сыграет Фантомаса. Это будет пародия на знаменитого французского киногероя. И это только часть сюрпризов, которые смогут увидеть зрители. Каждый участник проекта признается в люблю на своем языке. Премьера состоится на платформе KION с 28 декабря.

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