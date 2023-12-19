Кристина Орбакайте и Валерия спели на французском языке в кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime»

Кристина Орбакайте уже давно строит свою карьеру. Она стала не только популярной актрисой, но и певицей. Дочка Аллы Пугачевой регулярно дает концерты. Но в этом году артистка уезжала из страны. Она проводила время в США, где живет и учится ее дочка Клавдия. Но в декабре Кристина вернулась в Россию и уже отметилась на праздничных концертах. А теперь стало известно, что певица снялась в новогодней музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime».
Авторы захотели сделать сюрприз зрителям. В рамках проекта популярные исполнители и знакомые всем с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х.
Для этой кинофантазии взяты за основу сюжеты из известных фильмов, в том числе «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Орбакайте споет на французском языке. Также в картине снялись: Валерия, Леонид Агутин, Александр Ревва и другие знаменитости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А вот актер Сергей Бурунов сыграет Фантомаса. Это будет пародия на знаменитого французского киногероя. И это только часть сюрпризов, которые смогут увидеть зрители. Каждый участник проекта признается в люблю на своем языке. Премьера состоится на платформе KION с 28 декабря.
Кристина Орбакайте. Фото: KION