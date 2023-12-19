Брутян с Прилучным и детьми Муцениеце нарядили елку в своем доме

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Он снимается в кино и играет в театре. Уже больше года актер строит отношения с Зепюр Брутян. Многие замечают, что он изменился во втором браке. У пары уже растет сын Микаэль.
Также он поддерживает отношения с детьми от первой жены Агаты Муцениеце. Новая избранница звезды подружилась с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией. Она часто устраивает для них шопинг и возит в развлекательные центры.
На этот раз Брутян решила поделиться новым семейным видео. Прилучный привез домой живую елку. Большое дерево пара поставила в гостиной. Им помогли дети от Муцениеце.
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Примечательно, что Зепюр оделась в белые брюки и блузку мандаринового цвета. А маленькая Мия была в платье такого же цвета, как блузка мачехи. Если первое время девочка переживала из-за новой семьи папы, то теперь у нее хорошие отношения с избранницей Павла.
«В доме запахло волшебством. Живая елка сразу создает в доме атмосферу волшебства. Аромат на весь дом», – заявила Брутян.
Она добавила, что как только елочка расправила ветки, они украсили ее игрушками и гирляндами.