Брутян с Прилучным и детьми Муцениеце нарядили елку в своем доме

Павел Прилучный уже давно стал известной персоной. Он снимается в кино и играет в театре. Уже больше года актер строит отношения с Зепюр Брутян. Многие замечают, что он изменился во втором браке. У пары уже растет сын Микаэль.

Также он поддерживает отношения с детьми от первой жены Агаты Муцениеце. Новая избранница звезды подружилась с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией. Она часто устраивает для них шопинг и возит в развлекательные центры.