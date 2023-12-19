Оксана Самойлова рассказала, что после всех поступков Джигана, их отношения стали гораздо крепче

На днях Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган, отметили 11 лет со дня свадьбы. Это солидный срок даже для обычных пар. А для звезд шоу-бизнеса тем более.

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Не каждый артист может похвастаться подобными достижениями в личной жизни. А вот Джигану повезло. Ему досталась терпеливая супруга, которая смогла простить предательство.

Напомним, брак Оксаны и музыканта мог развалиться в 2020 году. Тогда Самойлова написала в своем блоге, что Джиган ее предал, но не стала вдаваться в подробности.

Пара была на грани расставания около 3-х недель. Все это время Оксана размышляла над ситуацией. В итоге она нашла в себе силы на прощение. И, как выяснилось, не пожалела об этом.

Теперь, спустя время, в одном из своих последних интервью, Оксана призналась, что после этого кризиса их отношения с мужем стали гораздо лучше и крепче.

«Если вы преодолеваете серьезные кризисы, это вас сближает. Естественно, если обоим это нужно», — поделилась мыслями Самойлова.

Источник: YouTube-шоу «Нейроны на миллион с Анастасией А»