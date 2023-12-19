По 5 миллионов рублей заплатят Агутину, Баскову и Орбакайте за новогодние корпоративы, считает Лавров

Продюсер Сергей Лавров раскрыл, какие заработки получают отечественные звезды на новогодних корпоративах.

Больше других зарабатывают на праздничных мероприятиях «для своих» Сергей Шнуров и Валерий Меладзе. Однако они поют сейчас не для россиян – исключительно за границей.

Лидер группировки «Ленинград» получает около 13 миллионов рублей за одно выступление, а муж Альбины Джанабаевой на 1 миллион больше.

Неплохие деньги видят на Новый год Zivert, Анна Аsti, Сергей Жуков – примерно по 10 миллионов, считает Лавров.

В два раза меньше имеют за праздничные корпоративы такие мэтры российской эстрады, как Валерия, Стас Михайлов, Николай Басков, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте и Дима Билан. Им платят по 5 миллионов за корпоратив.

Источник: news.ru

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