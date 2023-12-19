Дмитрий Красилов незадолго до смерти успел рассказать о том, что он одинок

В минувший понедельник, 18 декабря, стало известно о внезапной смерти танцора Дмитрия Красилова. Артисту было всего 29 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Коллеги и поклонники Дмитрия до сих пор не могут поверить в случившееся. Ведь Красилов казался абсолютно здоровым. Он активно участвовал в различных мероприятиях. Его везде приглашали. У молодого человека были отличные перспективы.

Карьера танцора складывалась очень удачно. А вот личная жизнь не очень. В последней беседе с журналистами «МК» Дмитрий рассказал, что до сих пор одинок. При этом Красилов отметил, что выбирает девушку по личным качествам, а не по внешности. Подчеркнув, что внешний лоск — дело наживное.

«Главное, чтобы была умная и с чувством юмора. А красота дело наживное, мы все не молодеем», — поделился Дмитрий.

Источник: mk.ru