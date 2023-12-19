Хилькевич подарила 8-летней дочке настоящий автомобиль: «Она от удивления забыла удивиться»

Девочка в этот момент просто уставилась на авто, не выражая никаких эмоций и не произнеся ни одного слова. Видео с этим моментом Хилькевич выставила в свои соцсети.

«Она от удивления забыла удивиться», — прокомментировала свой пост Анна Хилькевич.

Звезда не стала уточнять, зачем несовершеннолетней девочке нужен собственный автомобиль, ведь за руль она все равно сесть не сможет.

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