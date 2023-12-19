Хилькевич подарила 8-летней дочке настоящий автомобиль: «Она от удивления забыла удивиться»

Анна Хилькевич подарила на восьмилетие дочери Арианны настоящий автомобиль. Актриса украсила его разноцветными светящимися фонариками и бантом. А потом во время празднования именин вывела всех гостей и наследницу на улицу, где презентовала подарок.
«Это тебе!» — радостно произнесла она, показывая на машину.
Девочка в этот момент просто уставилась на авто, не выражая никаких эмоций и не произнеся ни одного слова. Видео с этим моментом Хилькевич выставила в свои соцсети.
«Она от удивления забыла удивиться», — прокомментировала свой пост Анна Хилькевич.
Звезда не стала уточнять, зачем несовершеннолетней девочке нужен собственный автомобиль, ведь за руль она все равно сесть не сможет.
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