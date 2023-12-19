У Вали Карнавал умер отчим, которого она называла отцом: «Я не успела. Папа умер»

Известно, что родной отец Вали Карнавал тоже рано ушел из жизни. С 13 лет роль отца стал выполнять второй муж мамы блогера.

К слову, родительница Вали Карнавал всего полтора месяца назад пережила инсульт в Таиланде. По словам звезды, скорая ехала очень долго, ей пришлось 40 минут разминать тело мамы, чтобы хотя бы немного облегчить судороги. В настоящий момент она пошла на поправку.

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