У Вали Карнавал умер отчим, которого она называла отцом: «Я не успела. Папа умер»

Валя Карнавал. Фото: Global Look Press 

Мама блогера пережила смерть двух мужей.

22-летняя Валя Карнавал сообщила поклонникам 19 декабря, что ее отчим умер, он воспитывал ее с детства, и блогер называла его своим папой.

 «Я не успела. Он умер. Папа умер», — все, что сказала Валя Карнавал своим подписчиками в своем телеграме.

Известно, что родной отец Вали Карнавал тоже рано ушел из жизни. С 13 лет роль отца стал выполнять второй муж мамы блогера.

К слову, родительница Вали Карнавал всего полтора месяца назад пережила инсульт в Таиланде. По словам звезды, скорая ехала очень долго, ей пришлось 40 минут разминать тело мамы, чтобы хотя бы немного облегчить судороги. В настоящий момент она пошла на поправку.

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