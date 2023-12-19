Пересильд отправила дочь к психологу после съемок в «Слове пацана» из-за сцены изнасилования

Актриса Юлия Пересильд призналась, что сильно переживала за дочь, когда она снималась в сериале «Слово пацана». Аня Пересильд сыграла девочку с нелегкой судьбой Айгуль, которая испытала первую любовь, предательство, пережила изнасилование и травлю в школе.

Юлия Пересильд знала, что ее наследница не просто так играет роль, а пропускает переживания героини через себя, поэтому весь период работы над кинолентой она и папа Ани режиссер Алексей Учитель поддерживали ее морально, вели беседы о ее душевном самочувствии

Также родители юной актрисы приняли решение отправить Аню к психологу, чтобы быть уверенными, что с ней действительно все в порядке и разрешить возможные трудности.

«Мы очень сильно переживали, работали с психологом», — призналась Юлия Пересильд.

Источник: Womanhit.

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