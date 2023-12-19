Лавров раскрыл, что Меладзе и Шнуров просят за границей по 13-14 миллионов рублей за выступление

Продюсер Сергей Лавров раскрыл работки отечественных звезд на корпоративах, которые стали особенно актуальными в преддверии Нового года.

Больше всех зарабатывают Сергей Шнуров и Валерий Меладзе: первый – примерно 13 миллионов рублей, второй – около 14 миллионов рублей.

Правда тут есть одна оговорка, поют эти звезды сейчас на частных вечеринках исключительно за границей. Шнуров этот выбор сделал сам, а Меладзе чаще не хотят видеть российские зрители сами.

Самыми дорогими артистами, которые выступают уже на нашей земле считаются Zivert, Анна Аsti, Сергей Жуков, им платят во 10 миллионов рублей за корпоратив.

Источник: news.ru

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