Лавров о заработках российских музыкантов на Новый год: «Самые дорогие — это Zivert, Анна Аsti, Жуков»

В настоящее время для российских музыкантов и артистов началась золотая пора – новогодние корпоративы считаются самыми высокооплачиваемыми. Организации не скупятся на звезд, стараясь порадовать сотрудников в самый главный праздник страны.

Всего за одно такое выступление российские знаменитости могут заработать целое состояние по меркам среднестатистического отечественного гражданина. Продюсер Сергей Лавров не на словах знает, как обстоит ситуация изнутри. Он рассказал, кто из наших музыкантов больше всего получает на Новый год.