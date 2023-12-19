Телеведущая Юлия Бордовских экстренно госпитализирована в Москве

54-летней телеведущей Юлии Бордовских вызвали скорую помощь с признаками короновируса. Однако экспресс-тест дал отрицательный результат, пока эта болезнь не подтвердилась.
Тем не менее звезду шоу «Сегодня» экстренно привезли в столичную клинику, где зафиксировали состояние средней тяжести.
Бордовских пожаловалась врачам на плохое самочувствие, ощущение сильной слабости, кашель, озноб и высокую температуру.
Стало известно, что российская знаменитость пыталась несколько дней лечиться самостоятельно в домашних условиях, к сожалению, это не дало позитивных результатов. Юлия Бордовских приняла решение обратиться к врачам. В настоящий момент она находится в больнице под наблюдением медиков.
Источник: Mash
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