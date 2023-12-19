Телеведущая Юлия Бордовских экстренно госпитализирована в Москве

Стало известно, что российская знаменитость пыталась несколько дней лечиться самостоятельно в домашних условиях, к сожалению, это не дало позитивных результатов. Юлия Бордовских приняла решение обратиться к врачам. В настоящий момент она находится в больнице под наблюдением медиков.

Источник: Mash

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