Пригожин об Урганте: «Каждому нужно давать второй шанс»

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова Ивана Урганта о том, что он готов браться за любую работу во время благотворительного приема фонда «Друзья» в Москве.

Пригожин считает, что ведущий не делал никаких громких высказываний, а зрители по нему соскучились. Поэтому стоит Урганту вернуться на ТВ.

«Каждому нужно давать второй шанс, включая Ивана Урганта. Он не покрывал грязью нашу страну (…). По крайней мере я такого не видел и не слышал», - высказался муж певицы Валерии.

Отметим, что не так давно Иван Ургант также попросил прощения в Дубае со сцены и сказал, что очень любит родину.

Источник: news.ru.

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