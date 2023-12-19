Муцениеце призналась, что ездила в Латвию для оформления нового латвийского паспорта сыну от Прилучного

Агата Муцениеце ответила на слухи, которые ходили из-за ее недавней поездки в Латвию. Говорили, что она собирается сменить российское гражданство на латвийское своему сыну Тимофею и дать ему местный паспорт.

Муцениеце подтвердила, что действительно получала паспорт для сына в Латвии, но вовсе не потому, что собирается сбежать из России. Прибалтика является ее родиной и гражданство Латвии у нее и ее детей от Павла Прилучного было всегда.