Карина Нигай прописала Александру Рогову стилиста: «Плохо он одевается»

Блогер и стилист Карина Нигай дала интервью Ксении Собчак на YouTube. Девушка затруднилась ответить, кто, по ее мнению, самый стильный из бомонда за 40, а вот знаменитостей, которые плохо одеваются, с радостью перечислила.

По мнению Нигай, фэшн-гуру Александр Рогов – сапожник без сапог. И ему она бы посоветовала хорошего стилиста.

«Ну плохо он одевается, мне кажется, ему нужно как-то переодеться», - заявила Нигай.

В то же время, стиль Тины Канделаки, которую любит хейтить за манеру одеваться Собчак, Карина Нигай наоборот воспела. Девушка считает, что медиаменеджер очень круто подбирает себе вещи и комбинирует их.

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Александр Рогов - популярный телеведущий, создатель мейковер-шоу, который помогает преображаться не звездам, а простым телезрительницам, и уже давно не работает персональным стилистом.