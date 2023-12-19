Критик Соседов – про гонорар Пугачевой в 50 млн рублей за концерт: «Это смешно»

Не так давно в Сети раскрыли, за сколько Алла Пугачева может согласиться выступить на частной вечеринке. Оказывается, Примадонна не откажет, если ее заинтересовать суммой. И всплыл ценник в размере 500 тыс евро, что в пересчете на рубли составляет 50 млн.

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Но музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что такие деньги Пугачевой сегодня вряд ли кто-нибудь предложит.

«Это смешно. Только дурак заплатит такие деньги за выступление Пугачевой», - высказался Соседов сайту Aif.ru.

Критик считает, что Пугачева потому до сих пор и не вышла на сцену, пусть и закрытую, что спроса на нее нет, да и такие деньги едва ли кто-то согласится ей заплатить.

Сегодня Пугачева, напомним, проживает на Кипре. Туда звезда переехала с пятым мужем и двумя детьми из Израиля в октябре.