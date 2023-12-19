Илья Авербух хочет дочку от Елизаветы Арзамасовой: «Останавливаться на одном ребенке не собираемся»

Продюсер ледовых шоу, олимпийский чемпион Илья Авербух отмечает трехлетие со дня свадьбы с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Пара имеет большую разницу в возрасте, которая смущала кого угодно, но только не их самих. Они уже стали родителями за это время – их сынишке Льву два годика.

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Авербух признался в интервью Starhit, что три года брака для него пролетели как один миг. И это период счастья для него. Он надеется, что одним ребенком их с Арзамасовой семья не ограничится, и теперь пара хочет дочку.

«На все, как говорится, воля Божья. В принципе останавливаться на одном ребенке не собираемся», - признался фигурист.

У Авербуха есть взрослый сын Мартин от Ирины Лобачевой, которому в следующем году исполняется 20 лет. С молодой мачехой юноша нашел общий язык сразу, а в маленьком братике души не чает.