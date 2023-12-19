Вернувшийся в Россию Дмитрий Нагиев понянчил сына Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Данила стал первенцем у Богатырева, он стал отцом в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они тайно сыграли свадьбу в 2019 году, до этого встречались два года.

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С Нагиевым Богатырева связывает несколько совместных проектов. Они вместе снимались в популярном сериале «Кухня», а потом были партнерами по комедии «Папы» в 2021 году.