Вернувшийся в Россию Дмитрий Нагиев понянчил сына Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев опубликовал трогательное фото у себя в соцсети, на котором вернувшийся в Россию Дмитрий Нагиев понянчил на руках двухлетнего сынишку коллеги. Малыш Данила спокойно сидит у папиного товарища, мило смотрит в объектив камеры, а довольный Нагиев, который не так давно в Дубае давал интервью, крепко держит ребенка обеими руками.
Дмитрий Нагиев с Марком Богатыревым и его сыном Данилой. Фото: соцсети М.Богатырева
Данила стал первенцем у Богатырева, он стал отцом в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они тайно сыграли свадьбу в 2019 году, до этого встречались два года.
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С Нагиевым Богатырева связывает несколько совместных проектов. Они вместе снимались в популярном сериале «Кухня», а потом были партнерами по комедии «Папы» в 2021 году.