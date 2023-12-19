Дмитрий Маликов – про смерть Пухляша: «Как же так? 29 лет всего…»

Звезда танцора и телеведущего Дмитрия Красилова, Пухляша из смешного клипа, горела ярко, но недолго. Печальная новость о том, что артист без признаков жизни был обнаружен в собственной квартире в Москве, шокировала шоу-бизнес. Всегда позитивный, 29-летний шоумен про свою жизнь говорил, что она будет короткой. Видимо, что-то знал.

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Причина смерти пока официально не озвучена, но близкие и знакомые высказывают предположения, что сердце не выдержало. Певец Дмитрий Маликов тоже знал Пухляша, и выразил соболезнования в связи с его уходом. Он поразился тому, что тезки не стало так рано.

«Эх, тезка, тезка! Как же ты так? 29 лет всего... Добрый, позитивный, открытый парень и ушел. Сердечная недостаточность», - написал Маликов в блоге.

Музыкант добавил, что ровно так же несколько лет назад ушел его молодой помощник Артем. Подписчики Маликова присоединились к словам скорби.