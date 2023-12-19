Сергей Соседов разоблачил прибедняющуюся Аллу Пугачеву: «Она всегда жила хорошо»

Не так давно сбежавший из страны Максим Галкин* во время своего концерта в Европе признался, что теперь они с женой Аллой Пугачевой вынуждены ужиматься в расходах. Оказалось, что денег у них стало меньше, многое из того, что было привычным в прежней жизни, теперь им недоступно. Кто-то уже даже пожалел оказавшуюся на старости лет в таких условиях Примадонну.

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А музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил, что онис Галиным* прибедняются. Он не согласен с заявлениями мужа Пугачевой насчет нужды в финансах, ведь его жена всегда была востребована на сцене и обласкана публикой.

«Она всегда жила хорошо, включая советское время. Стыдно и неприлично говорить такие вещи! А как жили учителя, врачи, шахтеры, продавцы, строители, которые покупали билеты на ее концерт, и тем самым содержали ее?» - высказался критик сайту Aif.ru.

Кстати, не так давно возникли слухи, что якобы Пугачева согласна выступить на корпоративе. Правда, за баснословный гонорар. Видимо, и правда, деньги у звезды заканчиваются быстрее, чем появляются.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента