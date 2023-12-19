Ольга Бузова – про критику своего пения: «Это уже не смешно»

Телеведущая Ольга Бузова несколько лет строит карьеру певицы. Но по сей день получает в ответ от хейтеров критику своего творчества и вокала. Многие из осуждающих уверены, что Бузова не умеет петь, у нее отсутствует слух, и заниматься ей нужно другими делами.

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Сама Бузова уже давно не обращает внимание на хейтеров. Звезда востребована на сцене, в этом году впервые выступила на «Песне года» и считает это признанием своего таланта. Более того, она подчеркивает, что на всех своих выступлениях поет вживую. А насчет критики себя и своего пения не переживает.

«Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году», - считает артистка.

В финале года Бузова дала три концерта подряд в Москве, выступив с шоу разных лет. Она похвасталась, что были полные залы, а она ради них выложилась по полной и исполняла свои песни вживую, без фонограммы.

По материалам сайта Леди.Mail.ru