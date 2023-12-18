Доктор Павлова назвала возможную причину смерти танцора Красилова: «Ему нельзя было так интенсивно танцевать»

Дмитрий Красилов. Фото: соцсети Дмитрия Красилова

Врач Павлова отметила, что активно двигаться при комплектации шоумена Пухляша было нельзя, так как это негативно сказывалась на его здоровье.

Дмитрий Красилов выступал на многих шоу. Он успел подружиться со многими артистами после того, как снялся в музыкальном клипе и прославился на всю страну. Но 18 декабря стало известно, что шоумен умер. 

На телеканале «Пятница!», где он работал в шоу «Битва шефов», подтвердили смерть 29-летнего артиста. Многие селебрити не могут поверить в случившееся. Лолита Милявская, Стас Костюшкин и другие звезды выразили свои соболезнования его родным. 

 Пока точная причина смерти молодого танцора неизвестна. Отмечается, что нужно дождаться вскрытия тела. Дмитрия нашли в квартире на следующий день после того, как он пожаловался на самочувствие. Врач-эндокринолог и научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова считает, что артисту нельзя было танцевать, так как это сильно влияло на скелет и сердечную мышцу.

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«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное - регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать», – заявила Павлова, пишет KP.RU.

 

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