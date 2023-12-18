Доктор Павлова назвала возможную причину смерти танцора Красилова: «Ему нельзя было так интенсивно танцевать»

Дмитрий Красилов выступал на многих шоу. Он успел подружиться со многими артистами после того, как снялся в музыкальном клипе и прославился на всю страну. Но 18 декабря стало известно, что шоумен умер.

На телеканале «Пятница!», где он работал в шоу «Битва шефов», подтвердили смерть 29-летнего артиста. Многие селебрити не могут поверить в случившееся. Лолита Милявская, Стас Костюшкин и другие звезды выразили свои соболезнования его родным.