Доктор Павлова назвала возможную причину смерти танцора Красилова: «Ему нельзя было так интенсивно танцевать»

Дмитрий Красилов выступал на многих шоу. Он успел подружиться со многими артистами после того, как снялся в музыкальном клипе и прославился на всю страну. Но 18 декабря стало известно, что шоумен умер.
На телеканале «Пятница!», где он работал в шоу «Битва шефов», подтвердили смерть 29-летнего артиста. Многие селебрити не могут поверить в случившееся. Лолита Милявская, Стас Костюшкин и другие звезды выразили свои соболезнования его родным.
Пока точная причина смерти молодого танцора неизвестна. Отмечается, что нужно дождаться вскрытия тела. Дмитрия нашли в квартире на следующий день после того, как он пожаловался на самочувствие. Врач-эндокринолог и научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова считает, что артисту нельзя было танцевать, так как это сильно влияло на скелет и сердечную мышцу.
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«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное - регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать», – заявила Павлова, пишет KP.RU.